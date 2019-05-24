В российской армии появилась должность главного сержанта

В Вооруженных силах России появилась новая должность — главный сержант, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного окурга (ЮВО).

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера,

обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — рассказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Новая должность призвана поднять авторитет сержантского состава и укрепить воинскую дисциплину и порядок в подразделениях. Для организации их службы в клубах оборудуют отдельные помещения.

Особым требованием при назначении на должность главного сержанта станет наличие лидерских качеств и авторитета в воинском коллективе среди подчиненных, равных военнослужащих и офицеров, добавляет ТАСС.

О появлении новой должности говорил заместитель министра обороны Николай Панков еще в 2011 году, отмечая, что это «перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».

Эксперименты по введению этой должности проводились в начале 2000-х в Воздушно-десантных войсках. «Однако при нынешнем состоянии института младших командиров введение должности главного сержанта само по себе ничего не решит», — отмечал в 2008 году полковник Петр Брянцев.