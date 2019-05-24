Vice: сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к личным данным для слежки за пользователями

Сотрудники социальной сети Snapchat злоупотребляли доступом к персональной информации пользователей, в том числе к сохраненным фотографиям, номерам телефонов и электронным адресам, сообщает Vice со ссылкой на бывших сотрудников компании.

Snapchat (snap с англ. — «моментальный снимок») — мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фотографиями и видео, которые доступны получателю на протяжении некоторого времени, после чего они исчезают.

Собеседники Vice предположили, что слежка за пользователями могла осуществляться с помощью программы SnapLion, которая собирает информацию, чтобы предоставить ее в случае соответствующего запроса от полиции или по решению суда.

По их словам, доступ к SnapLion есть у сотрудников, которые занимаются решением проблем со спамом и вредоносным контентом, клиентскими операциями, и у службы безопасности онлайн-сервиса.

Изданию не удалось выяснить, какую конкретно систему использовали сотрудники соцсети для получения доступа к персональной информации. Представитель Snapchat заявил, что компания хранит очень небольшой объем личных сведений о пользователях, однако он не отрицал, что сотрудники могли злоупотреблять доступом к ним.