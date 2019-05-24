Полиция начала проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока

Во Владивостоке полиция начала проверку после появления в интернете сообщений о костюмированной вечеринке в одной из городских школ, сообщили РИА Новости в управлении МВД.

На опубликованном видео, школьники, одетые в разные костюмы, танцуют и разбрасывают краски, а также распыляют огнетушитель. Трое выпускников были одеты в костюмы зайцев с черными масками, одна девушка была в форме полицейского.

Школьники купили форму специально для вечеринки, уточнил представитель городского МВД. Он рассказал, что личности участников вечеринки и их родителей уже установили, а также напомнил, что за незаконное ношение формы с символикой правоохранительных органов граждан могут привлечь к административной ответственности.

В связи с произошедшим в школе начали внутреннюю проверку, а директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию. Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсосов написал у себя в фейсбуке, что «ничего страшного не произошло» и сказал, что будет жаловаться в прокуратуру и департамент образования из-за увольнения директора.