«Потом как-нибудь все скажем»: Мединский отказался комментировать информацию о пентхаусе жены за 200 млн рублей

Министр культуры Владимир Мединский отказался комментировать информацию о пентхаусе за 200 млн рублей в центре Москвы, которым владеет его жена Марина Мединская.

«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем», — сообщил Мединский в разговоре с «НГС.Новости».

Накануне Фонд борьбы с коррупцией рассказал, что квартира, купленная семьей Мединского в прошлом году, находится в жилом комплексе «Садовые кварталы». Ее площадь составляет около 300 кв. м. Информация о пентхаусе есть в декларации чиновника.

Квартира семьи Мединского. Фото: сайт Алексея Навального

Политик Алексей Навальный заявил, что у семьи Мединского нет «достаточных легальных доходов», чтобы купить такую квартиру. Согласно декларации о доходах, в 2018 году чиновник заработал 41,9 млн рублей, а его жена — 41,8 млн рублей.

В данный момент министр культуры находится с визитом в Новосибирске. Как сообщает «НГС.Новости», он вручил 16 музыкальным школам и школам искусств области сертификаты на покупку пианино.