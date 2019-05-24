Осужденный за взятки экс-генерал СК Денис Никандров освободился по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, осужденного за получение взятки. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Администрация колонии № 13 дала ему положительную характеристику, а прокурор не возражал против УДО. При этом, как пишут СМИ, суд принял во внимание тот факт, что Никандров дал показания по уголовному делу в отношении его бывшего начальника, экс-руководителя московского главка Следственного комитета Александра Дрыманова.

Напомним, 16 августа 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 годам колонии строгого режима, а также лишил звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Его и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Никандров был одним из тех, кто получил взятку за смягчение обвинения приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрею Кочуйкову (Итальянцу). В суде Никандров признал свою вину.

Позже Верховный суд смягчил приговор Никандрову, разрешив ему отбывать наказание в колонии общего режима.