«Отвезем тебя в РОВД и кости переломаем»: «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила об угрозах волонтеру из Петербурга

К волонтеру «Российской ЛГБТ-сети» из Санкт-Петербурга приходили неизвестные, угрожавшие ему расправой за участие в деятельности организации. Об этом «Новой газете» сообщили в самой «Российской ЛГБТ-сети», попросив не раскрывать имена.

По словам волонтера, 17 мая к нему домой пришли семеро: трое, по его словам, были похожи на выходцев из Чечни, а четверо других намекали, что работают в правоохранительных органах, но отказались предъявить удостоверения.

Мужчины, по словам представителя «Российской ЛГБТ-сети», искали чеченскую девушку, которая обратилась в организацию за помощью, поскольку ей угрожали родственники и к ней применялось насилие из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Они каким-то образом выяснили, где живет наш волонтер, ворвались туда, перевернули все вверх дном, отобрали у него телефон. Они искали девушку, которой там, естественно, не было», — рассказали в организации.

В телефоне волонтера неизвестные нашли номер координатора программы экстренной помощи Давида Истеева, который помогает представителям ЛГБТ с эвакуацией. Мужчины пригрозили волонтеру и Истееву физической расправой и убийством, говорят в организации.

«Мы отвезем тебя в РОВД и кости переломаем, — приводят в организации слова неизвестных, сказанных волонтеру (цитата по «Медиазоне»). — Передай Давиду, что мы найдем и убьем его».

Давид Истеев, как отмечает издание, неоднократно получал угрозы от представлявшихся сотрудниками полиции Грозного, уголовного розыска Северной Осетии и «поискового отряда [главы Чечни] Рамзана Кадырова». Истеев и волонтер организации подали заявления в полицию.

Одной из сфер деятельности «Российской ЛГБТ-сети» является защита геев в Чечне, о преследованиях которых «Новая газета» сообщила весной 2017 года. В январе 2019 года движение сообщало, что в республике началась новая волна задержаний, связанных с предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией жителей. Власти Чечни эту информацию отрицали.