Миллиардер Роман Авдеев инвестирует 100 млн рублей в просветительский проект «Постнаука»

Миллиардер, владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев инвестирует 100 млн рублей в развитие издательского дома «Постнаука», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Я давно слежу за “Постнаукой” и считаю, что Ивар [Максутов, основатель ИД] и его команда сделали выдающийся проект, который позволяет настоящим ученым напрямую говорить с самой широкой аудиторией на понятном языке», — сообщил Авдеев.

Бизнесмен станет равноправным партнером проекта, подтвердил Максутов.

«Постнаука» — просветительский проект о науке, появившийся в 2012 году. В издательский дом входят одноименное интернет-издание, коммуникационное агентство «Постнаука.Specials», англоязычное издание «Serious Science», ивент-подразделение «Постнаука.Academy» и книжный проект «Библиотека Постнауки».

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Роман Авдеев занимает 61-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. По версии Forbes, его состояние оценивается 1,5 млрд долларов в год. Его основные активы — МКБ, девелоперская компания «Инград» и футбольный клуб «Торпедо Москва».

Авдеев — отец 23 детей, 17 из которых приемные. Он учредил фонд «Арифметика добра», занимающийся проблемой социального сиротства в России. В 2018 году бизнесмен основал «Лабораторию просветительских проектов», задача которой поддерживать интерес к миру науки.