Ядерный центр НИИ экспериментальной физики решил закупить иконы со стразами

Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Сарове Нижегородской области планирует купить иконы, картины и книги на общую сумму более 2,3 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, на документ обратило внимание издание «В городе N».

Икона Серафима Саровского со стразами. Скриншот из документов госзакупок.

Согласно документам, центр хочет приобрести 76 икон Серафима Саровского со стразами. Максимальная цена одной такой иконы – 3 710 рублей. Помимо этого, центр планирует закупить 90 триптихов Саровской пустыни (максимальная цена — 7 325 рублей), а также два вида панно: «зеркальное Саровская пустынь» (две штуки по максимальной цене 14 244 рублей) и «Саровская пустынь во флокированной упаковке» (64 штуки по максимальной цене 7 871 рубль).

Также в госзакупке указаны книги-плакетки «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков», а также пластиковые пакеты с эмблемой исследовательского института.

В разговоре с «Новой газетой» представитель центра отказался комментировать цели закупки икон, уточнив лишь, что они являются «сувенирной продукцией».