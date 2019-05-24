Адвокат из Екатеринбурга подал заявление на телеведущего Соловьева из-за слов о «бесах» и «уродах»

Екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский обратился в Генеральную прокуратуру из-за слов телеведущего Владимира Соловьева об участниках акций в защиту сквера. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

В заявлении адвоката говорится, что за выражение субъективного мнения в оскорбительной форме предусмотрена ответственность по ст. 130 УК (оскорбление) с выплатой морального вреда в соответствии со ст. 150 и 151 Гражданского кодекса.

К заявлению адвокат приложил лингвистическую экспертизу, выполненную профессором УрФУ Анной Плотниковой. В ней она пришла к выводу, что своими словами Соловьев высказал неуважение не только к защитникам сквера у Драмтеатра, но и ко всем жителям Екатеринбурга.

«Я также подготовил и передал в администрацию проект иска к Соловьеву с требованием об удалении с сайта радиостанции “Вести FM” оскорбительной информации и ее опровержении. Думаю, что администрация города может представить интересы всех горожан в суде», — рассказал Бельянский.

Владимир Соловьев назвал «бесами» защитников сквера в Екатеринбурге в эфире «Вести FM» 16 мая. «О какой защите парка может идти речь, когда полторы тысячи уродов этот парк вытоптали», — заявил Соловьев.