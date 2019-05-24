Экс-координатора «Открытой России» в Тюмени объявили в федеральный розыск

Экс-координатора ликвидированного движения «Открытая Россия» в Тюмени Антона Михальчука объявили в федеральный розыск, сообщает Znak.com со ссылкой на базу данных МВД «Внимание, розыск».

В ней говорится, что Михальчука разыскивают «по статье УК», но не уточняется, по какой именно. В разговоре со Znak.com активист уточнил, что против него возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Поводом для этого стала организация им осенью прошлого года видеоконференции бизнесмена Михаила Ходорковского. В управлении МВД Znak.com сказали, что делом Михальчука занимается Следственный комитет.

Активист сообщил, что с начала 2019 года живет не в России. 72.ru он уточнил, что в конце прошлого года уехал на учебу в Европу. «Я уже там узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Его завели после того, как мы провели онлайн-конференцию с Михаилом Ходорковским. После этого я решил не возвращаться в страну», — сказал он.

В этом году было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 284.1 УК против активистов «Открытой России». Первое из них завели на члена совета ликвидированного движения Анастасию Шевченко, в настоящее время она находится под домашнем арестом. Дела по этой статье возбудили также против экс-координаторов движения в Краснодаре Яны Антоновой и в Екатеринбурге Максима Верникова.

«Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Движение не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.