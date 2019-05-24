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Полицейского из Калининградской области заподозрили в пытках задержанного. Ранее глава МВД вручил ему награду за мужество и героизм

Общество

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Светлогорский городской суд Калининградской области арестовал до 15 июля полицейского Эдуарда Калтырина по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу суда.

По предварительным данным, старший оперативный дежурный отдела полиции города Пионерский Калтырин пытал задержанного, в том числе с использованием электрошокера.

Полицейский получил известность в Калининградской области после того, как в сентябре 2018 года спас человека из тонущей машины. Начальник регионального управления МВД выдал ему погоны майора.

В феврале ему вручили премию «Медиагерой-2019», а в апреле Калтырин получил награду за мужество и героизм лично из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В полиции не комментировали арест Калтырина.

Теги:
арест, полиция, мвд, пытки, ek
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