В Саратове на эко-пикете задержали активиста. Полицейские «узнали» в нем бросившего «коктейль Молотова» в здание местного правительства

обновлено 19:55 Активиста Ивана Хохлова отпустили из отдела полиции, так в в день инцидента его не было в городе. Об этом сообщил Павел Никитин.

После согласованного пикета в рамках экологической акции Fridays For Future в Саратове задержали участника акции, сторонника политика Алексея Навального Ивана Хохлова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор движения Павел Никитин.

По его словам, полицейские подошли к Хохлову и предъявили ориентировку, согласно которой он якобы кинул «коктейль Молотова» в здание правительства Саратовской области.

«Человек, фотографию которого они показывали на телефоне, кардинально не похож на Ивана. Все это выглядит, как цирк. Его затолкали в машину, и они уехали», — рассказал Никитин.

Ориентировка полиции Саратова

В отделе полиции №5 по Октябрьскому району не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу этой ситуации.

Инцидент, о котором говорили сотрудники полиции, произошел вечером 12 мая. Неизвестный в капюшоне и с рюкзаком поджег предмет, бросил его в сторону проходной и ушел. Пожар быстро потушили сотрудники охраны. Задержать мужчину в тот день не удалось.

Международная акция Fridays For Future посвящена «борьбе с надвигающейся климатической катастрофой». Она началась после того, как шведская школьница Гретта Тунберг вместо уроков стала выходить к зданию парламента в Стокгольме с требованием принять экстренные меры против изменения климата.

К акции присоединились ее одноклассники, затем движение охватило Швецию, а после — практически всю Европу. Подобные мероприятия стали проходить в Америке и некоторых странах Северной Африки. Впоследствии Тунберг номинировали на Нобелевскую премию.

Кроме того, движение стало устраивать дни единых действий (Strike For Future), 24 мая было как раз одним из них. Почти в десяти городах России, в том числе в Петербурге, Кирове и Саратове, акции согласовали. Власти Москвы отказались санкционировать массовый пикет.