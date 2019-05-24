Экс-заключенная выиграла суд против Пономарева и Романовой. Правозащитники обвиняли ее в причастности к пыткам

Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который подала бывшая заключенная мордовской колонии ИК-2 Инга Кривицкая (ранее — Кварацхелия) к директору движения «За права человека» Льву Пономареву и главе «Руси сидящей» Ольге Романовой.

Как сообщает Deutsche Welle, суд обязал Романову выплатить ей 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а Пономарева — 50 тысяч рублей. Сама Кривицкая просила 2 млн рублей, которые она планировала потратить на лечение после травли в интернете.

Кривицкая утверждала, что правозащитники распространили о ней ложную информацию о том, что она сотрудничала с администрацией колонии и принимала участие в избиении заключенных. По ее словам, пыток в ИК не было, а те, кто освещал эту проблему, «обливали грязью свою страну».

Конфликт между экс-заключенной и правозащитниками начался в 2017 году, когда Кривицкая сорвала пресс-конференцию, посвященную пыткам в колониях Мордовии и Кировской области. Она прервала выступление женщин, которые рассказывали об издевательствах, назвала их наркоманками и обвинила во лжи.

В октябре прошлого года Романова обнаружила фонд помощи осужденным, который назывался «Русь сидящая». В ее учредителях числилась Кривицкая. «Конечно, и в Минюст ее [Кривицкую] за руку привели фсиновские опера, тут у нас никаких сомнений нет», — отмечала правозащитница.