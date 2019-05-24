«Перемен требуют наши сердца»: полковник Захарченко выступил в суде с последним словом

В Пресненском суде Москвы экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении двух крупных взяток, выступил с последним словом. Об этом сообщает Интерфакс.

«У Цоя есть песня — „Перемен требуют наши сердца“. Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу», — сказал Захарченко.

Захарченко заявил о своей невиновности и попросил суд быть справедливым.

«Прошло много времени — не один месяц. Я уже привык, ваша честь, к вам, к гособвинителю, к присутствующим в зале. Я уже даже втянулся как-то. Но, если отбросить лирику, я бы хотел попросить вас быть объективной», — сказал он.

Как уточнили «Новой» в суде, оглашение приговора состоится 10 июня.

Ранее государственный обвинитель Милана Дигаева попросила приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на более чем 494,9 млн рублей и лишить его наград, медалей и звания полковника.

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Захарченко арестовали в 2016 году. Во время обыска в квартире полковника обнаружили около 2 млн евро, 120 млн долларов и 374 млн рублей наличными. Захарченко вменили получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК). В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей.

В конце апреля суд приговорил отца Захарченко Виктора к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о растрате. До этого 460 млн рублей, изъятые у близких Дмитрия Захарченко, были обращены в доход государства.