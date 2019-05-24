В центре Лиона произошел взрыв, несколько человек пострадали

В центре Лиона произошел взрыв, как минимум шесть человек пострадали. Об этом сообщает AFP.

По данным префектуры региона Овернь — Рона — Альпы, пострадали восемь человек, они получили незначительные травмы. Le Parisien со ссылкой на источник в полиции пишет о 13 пострадавших.

Среди пострадавших, данным Le Progres, есть восьмилетний ребенок, а два человека получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Как сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру, на углу улиц Виктора Гюго и Сала взорвалась бомба в посылке. По данным Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

Взрыв на произошел около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По данным Le Progres , за две минуты до взрыва человек на велосипеде уронил сумку перед кондитерской Brioche Doree.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики.

🇨🇵 [SUIVI] - L'explosion a eu lieu à l'angle de la rue Victor Hugo et rue Sala. Les secours sont arrivés en nombre.

Selon Le Progrès, il y aurait 6 blessés. Le colis piégé était rempli de clous, de vis et de boulons. #Lyon pic.twitter.com/TB64RT3qvC — La Plume Libre (@LPLdirect) May 24, 2019

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование.