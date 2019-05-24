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В центре Лиона произошел взрыв, несколько человек пострадали

Общество

 

В центре Лиона произошел взрыв, как минимум шесть человек пострадали. Об этом сообщает AFP.  

По данным префектуры региона Овернь — Рона — Альпы, пострадали восемь человек, они получили незначительные травмы. Le Parisien со ссылкой на источник в полиции пишет о 13 пострадавших. 

Среди пострадавших, данным Le Progres, есть восьмилетний ребенок, а два человека получили серьезные ранения и были госпитализированы. 

Как сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру, на углу улиц Виктора Гюго и Сала взорвалась бомба в посылке. По данным Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами. 

Взрыв на произошел около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По данным Le Progres, за две минуты до взрыва человек на велосипеде уронил сумку перед кондитерской Brioche Doree.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики. 

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование. 

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Теги:
nt, франция, взрыв
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