Суд оштрафовал активистку, которой полицейские сломали руку во время задержании на Первомае в Петербурге

Невский суд Петербурга по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и оштрафовал на 11 тысяч рублей кандидата в муниципальные депутаты Наталью Баринову, которой полицейские сломали руку на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы» 1 мая. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

«Позиция защитника Бариновой была основана на том, что Баринова участвовала в шествии, при разгоне которого она получила травму. Даже если допустить, что после этого шествие перешло в несогласованный митинг, то участие в нем Баринова принимала недобровольно в виду полученной травмы», — сказала Идрисов, добавив, что суд не внял этим доводам.

По той же административной статье суд оштрафовал участников акции Алексея Косаткина и Сергея Жмудзинского (на 11 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно).

Ранее Баринова подала заявление в Следственный отдел Центрального района города с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, которые сломали ей руку во время задержания на акции. В заявлении она указала, что силовики превысили полномочия с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).

Акция «Свободному Петербургу — свободные выборы» была согласована местными властями, однако еще до ее начала задержали нескольких активистов.

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране во время первомайских акций был задержан 131 человек. Больше всего задержанных, 65 человек, по информации проекта, в Петербурге. При этом полиция сообщала о задержании около 50 человек в этом городе.