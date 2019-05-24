Трамп рассказал об отправке на Ближний Восток 1,5 тысяч военных из-за конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил об отправке на Ближний Восток 1,5 тысячи американских военнослужащих в качестве защитной меры из-за ухудшения отношений с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить относительно небольшое количество военнослужащих, в основном для защиты», — сказал Трамп.

Как сообщает CNN, на Ближний Восток США также отправят зенитные ракетные комплексы Patriot и разведывательный самолет.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писал, что США могут отправить до 120 тысяч военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана.

В мае Иран отказался от выполнения части обязательств по соглашению о ядерной программе. Тегеран обосновал это тем, что страны-участницы сделки не создали механизмов для компенсации ущерба от санкций США, и дал государствам в качестве ультиматума 60 дней на выполнения этих обязательств. Власти США ответили на это решение новыми санкциями, коснувшихся производителей и собственников производства металлов в Иране.