ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину продолжает падать — о доверии президенту заявили 31,7 % россиян. Об этом говорят результаты телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного с 13 по 19 мая.

При этом почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

В тройку рейтинга доверия политикам вошли министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИД Сергей Лавров (13%). Далее идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (7,6%).

Согласно январскому опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума со вступления Путина в должность президента в 2000 году — тогда ему доверяли 33,4% россиян, а его работу одобряли 62,1% респондентов.

Для изучения рейтинга доверия у респондентов просят назвать неограниченное число политиков, которым они «доверили бы решение важных государственных вопросов». Для изучения рейтинга одобрения у них спрашивают, поддерживают ли они работу конкретного политика.