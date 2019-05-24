Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду на Каннском кинофестивале

На Каннском кинофестивале Кантемир Балагов награжден как лучший режиссер в программе «Особый взгляд» за фильм «Дылда». Об этом сообщает РИА Новости.

Приз за Балагова получил продюсер Александр Роднянский, так как он не успел приехать к торжественной церемонии награждения.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — сказал Роднянский.

Фильм рассказывает о двух девушках, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград. Сюжет картины частично основан на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.