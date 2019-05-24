Первый канал объявил победителями «Голос.дети» всех финалистов шоу

В повторном финале «Голос.Дети» победителями шоу объявили всех финалистов проекта, в том числе и дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Об этом заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Участники специального выпуска исполнили песню «The Winner Takes It All» 🎼 https://t.co/rxLQpEiQAe pic.twitter.com/MW89iNPa4R — #ГолосДети (@voice1tv) May 24, 2019

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: „Вы не должны быть объектами манипуляций взрослых“. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: „Не стоит даже пытаться“. <…> В этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал Эрнст и перечислил всех финалистов шоу, назвав их победителями проекта.

Таким образом, победителями были объявлены Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Все они получат по миллиону рублей.

Ранее Первый канал принял решение аннулировать результаты финала проекта из-за массированной автоматизированной отправке СМС в пользу Абрамовой. Телеканал признал, что на голосование было оказано «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Напомним, Первый канал организовал проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети» после того, как десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в конкурсе по итогам зрительского sms-голосования. За девочку проголосовали 56,5% телезрителей.