В Астрахани арестовали националистов по делу об экстремистском сообществе

Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца двоих задержанных членов молодежной экстремистской группы. Об этом сообщает Интерфакс. Первого задержанного, жителя Кубани, арестовали на два месяца накануне.

По данным ФСБ, молодые люди являются членами «молодежного неформального объединения праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств».

Как пишет «Комсомольская правда», трое молодых людей, одному из которых не было 18-ти лет, увлеклись националистической идеологией и начали вовлекать в нее сверстников. Вскоре, как пишет газета, они стали проводить боевые занятия на заброшенных территориях.

Накануне Следственный комитет задержал в Астрахани троих подозреваемых по делу об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). В отношении задержанных также возбудили дело о призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК).

В ходе обысков у них обнаружили коктейли «Молотова» и инструкции по изготовлению взрывчатки, патроны, военную экипировку, ножи, противогазы и фашистскую атрибутику. Двое из задержанных были местными жителями, третий был из Краснодарского края.