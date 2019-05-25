Ямпольская предложила снять возрастную маркировку с советских фильмов

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская внесла в Госдуму пакет законопроектов против избыточной возрастной маркировки. Документ размещен в базе данных парламента.

В документе предлагается отменить обязательную возрастную маркировку для литературных произведений, входящих в школьную программу, отечественных фильмов, снятых до 1991 года, а также для произведений, которые демонстрируются и распространяются музеями, выставочными залами, домами культуры, клубами, парками и библиотеками.

«Мы предлагаем ввести пункт о том, что обязательная маркировка не распространяется на произведения литературы и искусства, их использование и демонстрацию. Кроме всего, что попадает в категорию «18+" и подробно прописано в отдельной статье. Кстати, точно такое же исключение уже существует для научной литературы и вообще для всей научно-информационной продукции», — отметила Ямпольская.

По мнению авторов инициативы, эти меры позволят избежать абсурдного правоприменения закона.

Напомним, маркировать продукцию по возрасту начали в 2012 году после вступления в силу федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На данный момент в России существуют категории: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.