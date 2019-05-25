ФАС отметила невыполнение нефтяными компаниями обязательств по стабилизации цен

Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания биржевого комитета ФАС.

Как отмечается в документе, вопреки соглашению с правительством нефтяные компании не увеличили поставки топлива на внутренний рынок и увеличили экспорт. В частности, «Роснефть» не поставила на внутренний рынок необходимое количество бензина и дизтоплива, «Газпром нефть» не выполнила обязательства по бензину, а ЛУКОЙЛ — по дизелю.

Кроме того, как сообщили в «Независимом топливном союзе» и «Российском топливном союзе» компании также не соблюдают обязательство о заморозке цен.

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В начале апреля правительство подписало с нефтяными компаниями новое соглашение о стабилизации рынка топлива до 1 июля. Нефтяники согласились снизить уровень цен на бензин в формуле демпфера с 56 до 51 тысячи рублей на тонну, в случае с дизельным топливом — с 50 до 46 тысяч рублей.

Кроме того, нефтяные компании обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году.

О заморозке розничных цен на топливо правительство договорилось с десятью крупнейшими нефтяными компаниями в конце 2018 года, соглашение действовало до 31 марта.

Заморозку ввели после повышения цен на нефтепродукты весной прошлого года (в мае в среднем рост составил 5,2–5,6%). В тексте соглашения указывалось, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны превышать 1,7%, а с 1 февраля — прогноза среднегодовой инфляции.

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