Во Владивостоке оштрафуют родителей ученицы, которая пришла в полицейской форме на последний звонок

Во Владивостоке родители ученицы, которая пришла на последний звонок в форме полицейского, будут оштрафованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» предусмотрен штраф в размере 1-1,5 тысяч рублей по статье 17.12 КоАП.

Ранее полиция начала проверку после появления в интернете сообщений о костюмированной вечеринке в одной из городских школ Владивостока.

На опубликованном видео, школьники, одетые в разные костюмы, танцуют и разбрасывают краски, а также распыляют огнетушитель. Трое выпускников были одеты в костюмы зайцев с черными масками, одна девушка была в форме полицейского.

В связи с произошедшим в школе начали внутреннюю проверку, а директор учебного заведения написала заявление об увольнении по собственному желанию.