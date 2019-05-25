Беглов пообещал не закрывать петербургское кафе с бесплатной едой для пенсионеров

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал не закрывать кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь „Добродомику“ продолжить работу. Слежу лично», — написал он.

23 мая «Добродомик» временно закрыли по предписанию администрации Василеостровского района. Совладелица кафе Александра Синяк рассказала, что владельцам грозят штрафы на сумму до 700 тысяч рублей. По ее мнению, ситуация с проверкой связана с ее планами выдвигаться в муниципальные депутаты.

Она уточила, что на фасаде кафе нарисовали граффити и после этого в заведение пришли сотрудники районной администрации.

«За граффити назначили нам штраф. Потом они пошли проверять кафе. Нам дали штраф за то, что наша согласованная вывеска, которую делал город, «не в том цветовом формате». Когда они зашли за бар, обнаружили вещи, оставшиеся после «Добромаркета», на котором раздавали бабушкам вещи. За это тоже назначили штраф. Другой штраф назначили за то, что сотрудница выносила три мешка мусора: пока несла два, один оставила у входа», — пояснила она.

Синяк заявила, что готова выплатить штраф только из-за оставленного у входа мусора, так как остальные штрафы она считает «бредом».