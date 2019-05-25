В Казани присяжные признали неонацистов виновными в убийстве африканского студента

В Верховном суде Татарстана присяжные признали виновными неонацистов Руслана Архипова и Романа Халилова в убийстве студента Казанского федерального университета из Республики Чад. Об этом сообщает Интерфакс.

«Присяжные вынесли обвинительный вердикт в убийстве студента. По этому эпизоду двое подсудимых призваны виновными единогласно», — сообщили в суде.

Помимо убийства 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана и нападения на граждан Киргизии и Афганистана подсудимых обвиняли в организации экстремистского сообщества.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2017 года молодые люди, вооружившись ножом и молотком, напали на студента КФУ из Республики Чад. Архипов и Халилов нанесли потерпевшему множественные колото-резаные раны в область грудной клетки и головы. В результате полученных травм студент умер на месте. Следователи установили, что Архипов и Халилов совершили преступление по мотиву межнациональной ненависти.

Во время следствия Позже Архипов и Халилов сознались в нападениях 23 на 40-летнего уроженца республики Киргизия и 50-летнего уроженца Афганистана.