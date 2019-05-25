Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Аргентинский футболист и капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов. Об этом говорится в твиттере испанской команды.

Месси третий год подряд и шестой раз в карьере выигрывает «Золотую бутсу». В сезоне 2018-2019 31-летний нападающий забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка.

Вторым стал 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который забил 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял 36-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла — у него 26 голов (52 очка) в итальянском первенстве.

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Больше всего наград у Месси (шесть), на втором месте — португалец Криштиану Роналду, который выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.