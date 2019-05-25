Телеграм-аккаунты шеф-редактора Znak.com и еще нескольких уральских журналистов попытались взломать

обновление 16:53 О попытке взлома телеграм-аккаунта рассказал журналист «Медузы» Дмитрий Андреев, освещавший протесты в Екатеринбурге. Ночью ему пришло сообщение с защитным кодом для входа в мессенджер, которое он не запрашивал.

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев сообщил о попытке взлома его телеграм-аккаунта и еще трех уральских журналистов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Какие-то добрые люди пытались ночью получить доступ к моему аккаунту в Telegram (с испанского айпишника)», — написал Колезев, добавив, что аналогичная ситуация произошла у заместителя главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова, главреда нижнетагильского издания «Между строк» Натальи Вахониной и у создателя телеграм-канала о городских новостях «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина.

В разговоре с «Новой газетой» Колезев предположил, что попытка взлома аккаунтов всех журналистов связана с акциями против строительства храма Святой Екатерины на месте сквере в центре Екатеринбурга.

«Это чисто интуитивная гипотеза, потому что история со сквером — та тема, о которой сейчас пишут все уральские журналисты, включая тех, кого пытались взломать. Может быть, попытка взлома связаня с поиском автором анонимных каналов, хотя у меня канал не анонимный», — сказал он.

Позже о попытке взлома с испанского IP также рассказал директор коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов.

Массовые акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквере у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор, ограждающий стройку. Протесты сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

Строительные работы приостановили после вмешательства президента России Владимира Путина.