Международный трибунал обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, которых российские пограничники задержали во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, от России потребовали передать Украине конфискованные буксир и два катера. Трибунал также призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе.

Адвокат одного из моряков Николай Полозов в беседе с «Новой» выразил надежду на то, что российские власти исполнят решение трибунала. «В противном случае есть вероятность политической реакции, которая может очень сильно и больно ударить по России как по морской державе, в том числе через инструмент санкций, которые ввели в марте в связи с конфликтом у Крымского побережья. В интересах России выполнить временные меры», — подчеркнул он.

Напомним, российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля 25 ноября прошлого года. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), в настоящее время они находятся под арестом.

В середине апреля Лефортовский суд Москвы продлил украинским морякам арест до 24 июля.