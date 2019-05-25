В Москве задержали фотографа Викторию Ивлеву

В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа, автора «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.

Фото: Нина Моисеева

Около часа дня Ивлеву задержали сотрудники полиции. Она до сих пор находится в отделении полиции.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии строгого режима в августе 2015 года за подготовку терактов в Крыму. Он отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России (себя он в список не включил), которая длилась более 140 дней.