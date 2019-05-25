Александр Беглов заявил об участии в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы города, — cоответвующее объявление он сделал 25 мая, во время встречи с жителями Курортного района, главой которого Беглов был в 1999-2002 годах.

Как сообщила руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, так Александр Беглов отреагировал на вопрос одного из участников встречи. «Он ответил: «Да» на соответствующее предложение», — подтвердила Карпушина.

Для 63-летнего политика грядущая избирательная кампания станет первой в карьере. Ранее Александр Беглов занимал посты руководителя Контрольного управления Президента (2004-2008), был замруководителя Администрации Президента (2008-2012). Врио губернатора Петербурга Беглов был назначен после отставки Георгия Полтавченко в октябре 2018 года.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования.

Ранее о своих губернаторских амбициях также заявляли Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР), Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец), Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), а также экс-депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов.