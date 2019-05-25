Офицера ВМС США приговорили к 3 годам тюрьмы за попытку передать России секретную информацию

Суд в США приговорил 26-летнего офицера Военно-морских сил Стивена Келлога к трем годам тюрьмы за попытку передать журналистам и России секретную информацию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ФБР.

По версии следствия, в 2018 году Келлог собирался отправить секретную информацию об американских военных кораблях с ядерными энергетическими установками российскому производителю атомных лодок «Севмаш», расположенному в Северодвинске. Отмечается, что он звонил и отправлял письма на электронную почту предприятия, но неизвестно, получал ли Келлог ответы. Мужчина признался, что он планировал уехать в Россию и искал в интернете рейсы в Москву и контакты российского консульства.

Офицер также собирался передать секретные данные знакомому журналисту из Нью-Йорка, пообещав ему «большую историю». Одному из своих приятелей Келлог заявил, что может стать «вторым Эдвардом Сноуденом».

Согласно материалам дела, обнародование этих сведений могло бы нанести ущерб боеготовности американских кораблей, поскольку в них есть информация об уязвимых местах атомных судов США.

Келлог признал себя виновным по всем пунктам. Однако его адвокаты уверяют, что мужчина страдал от депрессии и имел проблемы с алкоголем, поэтому не может быть причастен к шпионажу.

Келлог с 2016 по 2018 годы служил помощником атомного электрика на борту авианосца «Карл Винстон» и имел доступ к секретным сведениям об американских ядерных установках. О планах офицера власти узнали после его задержания за нетрезвое состояние и хулиганство в аэропорту Сан-Диего, отмечает издание.

Суд постановил уволить его с военной службы и понизить офицера второго II класса в воинском звании.

Напомним, в апреле Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже против России. По версии суда, он собирал сведения о российских атомных подлодках для Норвежской разведывательной службы.

Ранее в американском Минюсте заявили об участившихся случаях шпионажа сотрудников разведки США в пользу Китая. Об этом было сказано в связи с тем, что суд штата Виргиния приговорил бывшего офицера ЦРУ к 20 годам колонии за продажу секретных документов Китаю.