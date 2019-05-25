Россияне стали экономить на дорогом алкоголе и заменять его пивом и водкой

В России с начала года упал спрос на вино и дорогой алкоголь, вместо них россияне предпочитают покупать более дешевое пиво и водку. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, спрос на пиво стабильно растет. В апреле этот показатель был 64,2%, хотя еще в конце прошлого года пиво занимало долю в 55,4%. На втором месте в списке потребительских предпочтений россиян оказалось вино. Однако спрос на него в том же периоде снизился на 3,3%.

«Дорогих напитков – виски, коньяк – покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву», — пояснил агентству гендиректор сервиса Роман Майстер. Он подчеркнул, что в этом году впервые не выросли продажи шампанского 8 марта, хотя обычно на этот день приходился второй после Нового года потребительский пик. Майстер считает, что в ближайшее время россияне не перестанут экономить на алкоголе.

При этом продажи водки стабильно занимают десятую часть от общего объема. Эксперты также обнаружили падение спроса на виски и коньяк.

Специалисты Rate&Goods провели исследование покупок алкогольных напитков на основе 700 тысяч чеков пользователей сервиса из восьми крупных городов России.

Напомним, ранее Росалкоголь по итогам проверки заявил, что половина алкогольной продукции в России оказалась нелегальной. Ведомство обнаружило, что почти треть таких товаров приходится на водку.