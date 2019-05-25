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Сборная России не вышла в финал ЧМ по хоккею

Спорт

 

Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира в Словакии и не смогла выйти в финал турнира.

Шайбу в ворота россиян забросил на 51-й минуте Марко Анттила.

За бронзовую медаль россияне сыграют с победителем второго полуфинала. Матч состоится 26 мая между сборными Канады и Чехии.

Ранее российские хоккеисты выиграли в своей группе у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а также обошли сборную США в четвертьфинале со счетом 4:3.

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Теги:
россия, чемпионат мира, хоккей, kb
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