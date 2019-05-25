СМИ: в Ростове арестовали замглавы УФНС, из-за действий которой из бюджета похитили 21 млн рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца замначальника управления Федеральной налоговой службы Ирину Александрову, из-за действий которой из бюджета похитили 21 миллион рублей. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

По информации их собеседников, Александрова подписала документы на возмещение НДС одной из региональных компаний на сумму в 21 миллион рублей, хотя ранее налоговые органы нашли в этом решении признаки преступной схемы. ТАСС и РИА уточняют, что речь идет о ростовской компании «ДИС». Против нее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), отмечают агентства. Представитель ростовской налоговой добавил, что ведомству о задержании ничего неизвестно, а Александрова сейчас находится в отпуске.

О ее задержании СМИ сообщили накануне. Тогда их источники рассказали, что дома и на работе у Александровой провели обыски. В пресс-службе местного Следственного комитета заявили, что сотрудники ведомства не задерживали ее.

Александрова работает в налоговых органах с 1996 года. В ростовском УФНС она курирует несколько отделов. В 2013 году ее наградили знаком отличия «Почетный работник ФНС России».

В апреле Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бизнесмену Марку Броновскому и еще десяти подсудимым, которых подозревали в создании преступного сообщества для незаконного возврата НДС. В итоге подсудимых по этой статье оправдали, но признали виновными в двух эпизодах мошенничества при возмещении налога на сумму более 376 миллионов рублей.