Дуров обвинил российские власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взлома аккаунтов четырех уральских журналистов, которые освещали акции против строительства собора в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан», — заявил Дуров. Он добавил, что попытки взлома провалились из-за двухэтапной аутентификации, а также призвал всех пользователей мессенджера включить эту функцию.

25 мая шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что ночью кто-то пытался взломать его телеграм-аккаунт, а также аккаунты еще трех уральских журналистов. Позже о таких же инцидентах рассказали корреспондент «Медузы» Дмитрий Андреев и директор коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов.

Колезев предположил, что попытки взлома могут быть связаны с акциями против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга.

13 мая в Екатеринбурге у театра Драмы начались акции против строительства собора на месте городского сквера. Протесты сопровождались столкновениями выступающих и силовиков и задержаниями участников акций. Строительство храма приостановили после вмешательства президента России Владимира Путина.