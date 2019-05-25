Для взрыва в Лионе использовали то же вещество, что и в парижских терактах 2015 года

В субботу 25 мая появились первые подробности расследования взрыва, который произошел накануне в центре Лиона. Источник Franceinfo и AFP в следственной группе сообщил, что при изготовлении взрывного устройства был использован пероксид ацетона.

Это вещество «популярно» у террористов-смертников, поскольку его трудно обнаружить. Во Франции оно в последний раз было использовано «камикадзе», взорвавшими себя у «Стад де Франс» 13 ноября 2015 года, — это было начало массированной террористической атаки, в результате которой тем вечером в нескольких в нескольких кафе и ресторанах, а также в «Батаклане» погибли 130 человек.

Хотя в Лионе и был использован тот же тип взрывчатки, количество вещества было незначительным «для того, чтобы ранить или убивать», отметил мэр города, экс-глава МВД Франции Жерар Коллон.

Полиция также обнаружила на бумажном пакете, в котором злоумышленник оставил бомбу, «следы ДНК». Но пока, как заявил тот же представитель следствия, у полиции нет полной уверенности, что следы принадлежат злоумышленнику. Через сутки после взрыва, по состоянию на вечер субботы, 26 мая, этот человек все еще не пойман. МВД распространило изображение «мужчины примерно 30 лет», сделанное уличной камерой видеонаблюдения, но по этой картинке опознать преступника практически невозможно. Позже ведомство опубликовало другое изображение.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) May 25, 2019

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер объявил об «усилении мер безопасности» во всех местах «массового скопления» людей по всей стране.

Глава прокуратуры Парижа (которой подведомственны все дела о терроризме во Франции) Реми Эйтц сообщил, что человека, положившего пакет со взрывчаткой, засняли в нескольких точках города. Пакет был оставлен возле булочной «Brioche Dorée» на пешеходной улице Виктора Гюго в 17 часов 26 минут. Через две минуты прогремел взрыв.

▫️ #Lyon ▫️Je transmets un message de soutien aux #Pompiers du @SDMIS69 & @udmsp69 actuellement mobilisés sur une #explosion. La force des secours est présente pour protéger, secourir et sauver face à cette #attaque. pic.twitter.com/J8rLiLAuid — Grégory Allione - FNSPF & ODP (@AllioneFNSPF) May 24, 2019

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который узнал новость во время своего интервью в прямом эфире молодежному ютюб-каналу, сначала заявил о (террористической) «атаке», однако в сообщении, которое он выпустил позже тем же вечером, о теракте не говорится. Есть слова поддержки в адрес «всех лионцев», пострадавших, их семей, а также фраза о «насилии, которое обрушилось на улице на их близких». Министр юстиции Николь Беллубе тогда же заявила, что «пока слишком рано говорить о теракте».

13 человек получили легкие ранения, из них 11 попали в больницу, «некоторым пришлось делать операции по извлечению осколков», рассказал Эйтц. Он также сообщил, что на месте обнаружили содержимое бомбы – винты, металлические шарики, семь батареек, печатную плату, а также устройство дистанционного запуска.

Прокурор заверил, что для розыска предполагаемого преступника «задействованы все силы», этим делом занимаются 90 следователей и 30 технических экспертов.

Во второй половине дня 25 мая Макрон провел в Елисейском дворце совещание с министром внутренних дел, чтобы обсудить ход расследования.