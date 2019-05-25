Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду в Каннах

Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на 72-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Балагову вручили премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за фильм «Дылда». Приз федерации также получила работа «Маяк» американского режиссера Роберта Эггерса, где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

Накануне в рамках Каннского кинофестиваля Балагова наградили как лучшего режиссера в программе «Особый взгляд» за картину «Дылда». Тогда он не смог приехать к церемонии награждения, и приз для него забрал продюсер Александр Роднянский.

Это награда стала третьей для режиссера в Каннах — в 2017 году он получил премию FIPRESCI за свой первый фильм «Теснота».

«Дылда» рассказывает о жизни двух женщин, которые вернулись с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Премьера картины состоялась 16 мая в Каннах. В России фильм выйдет в прокат с 20 июня.