В Дагестане из-за землетрясений повреждены почти 30 зданий

В ночь на 25 мая в Дагестане произошли два землетрясения, в результате которых пострадало 27 зданий. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе мэрии дагестанского города Буйнакска заявили, что повреждения получили здания местной гимназии, пяти школ и детского сада. При этом информации о разрушениях и жертвах не поступало, отметили в мэрии. В министерстве образования республики сообщили, что повреждения не помешают проведению в школах ЕГЭ.

В результате землетрясений также пострадали 20 домов в селе Халимбек-аул. В них обвалилась штукатурка, лепка, на стенах появились трещины, уточнили в администрации.

Первый толчок с магнитудой 4,4 произошел в 01:34 мск недалеко от Халимбек-аула. Очаг находился на глубине 10 км. Движение также ощущалось в Махачкале и Каспийске. Примерно через час в той же местности произошло второе землетрясение с магнитудой 2,3.