«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм корейского режиссера «Паразиты»

La cérémonie du Palmarès de #Cannes2019 vient de se terminer. Merci de nous avoir suivis ! Restez connectés pour la conférence de presse du Jury.

—

The #Cannes2019 Awards Ceremony is over. Thank you for following us!

Stay tuned for the Jury press conference in a few moments. pic.twitter.com/ReWLZLDQRS