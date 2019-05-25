При восхождении на Эверест погиб десятый человек за неделю. У вершины выстроилась рекордная очередь

При восхождении на вершину горы Эверест погиб десятый альпинист за неделю. Об этом сообщает «Би-би-си».

25 мая 44-летний британец Робин Фишер взошел на вершину горы, однако на обратном пути, спустившись на 150 метров, потерял сознание и умер. За день до этого погиб в палатке на спуске ирландец Кевин Хайнс. 23 мая при подъеме от истощения умерли трое альпинистов из Индии и один австриец.

Mt #Everest witnessed a traffic jam near the balcony area after more than 200 climbers attempted to reach the summit point this morning. More: https://t.co/urLYDrGeS7 #Everest2019 pic.twitter.com/fwr01pWv4K — Everest Today (@EverestToday) May 22, 2019

Всего в Гималайских горах в весеннем сезоне умерли 20 человек, что превышает общее число погибших там альпинистов за весь прошлый год, отмечает издание.

Этой весной власти Непала выдали рекордные 381 лицензию на восхождение на Эверест. 22 мая на вершину горы пытались взойти более 200 альпинистов, это спровоцировало большие очереди к подъему — до 12 часов. По словам экспертов, долгое ожидание в горах подвергает людей воздействию смертельно опасных атмосферных условий.

Гора Эверест расположена в Гималаях, это самая высокая вершина земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. При восхождении на гору ежегодно погибают как минимум несколько человек.

За всю историю альпинизма на Эвересте погибло около 300 человек. Среди основных причин смерти падение в пропасть, острая гипоксия и другие проявления горной болезни.