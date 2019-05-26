Reuters: Турция нарастила поставки оружия сирийской оппозиции

Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили Reuters источники среди оппозиции. Анкара пошла на это, как отмечает агентство, после неудачных попыток убедить Россию прекратить эскалацию в регионе.

Турецкие власти поставили противотанковые управляемые ракеты, противотанковые ракетные комплексы, РСЗО «Град» и несколько десятков бронированных машин. Собеседники Reuters добавили, что это вооружение помогло оппозиции восстановить контроль над городом Кафр-Набуда.

Во время недавних встреч совместной рабочей группы турецкая сторона также дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, усилив свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации.

Усиление напряженности на севере Сирии началось в начале мая. Служившую ранее форпостом оппозиции Кафр-Набуду повстанцы из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» захватили 23 мая. В настоящее время, по данным ТАСС, правительственные войска занимают рубежи у высот Телль-Хаваш и готовятся к возвращению города под свой контроль.

Reuters не уточняет, во время каких именно переговоров российским и турецким властям не удалось достигнуть договоренностей. В середине мая обстановку в идлибской зоне деэскалации также по телефону обсуждали президенты обеих стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.