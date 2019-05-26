СМИ: президентские выборы в Алжире отложат из-за отсутствия кандидатов

Ни один из алжирских политиков не зарегистрировался кандидатом на назначенные на 4 июля президентские выборы в установленный срок, сообщают газета El Khabar и телеканал Al Arabia.

Хотя необходимые формы у властей запросили 74 независимых кандидата и трое представителей алжирских партий, ни один из них не подал документы в Конституционный совет до 25 мая. Опрошенные El Khabar эксперты допустили перенос выборов на 60 дней.

Протестующие в Алжире, которые уже 14-ю неделю подряд устраивают демонстрации, между тем добиваются отмены выборов, отмечает французская радиостанция RFI. Они также требуют отставки всех чиновников, получивших посты при прежнем президенте Абдельазизе Бутефлике.

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В марте 82-летний Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, после массовых протестов объявил, что не будет баллотироваться на пятый президентский срок, а в апреле досрочно ушел в отставку. Его обязанности стал исполнять глава парламента Абделькадер Бенсалех, полномочия которого истекают 7 июля (спустя 90 дней после назначения).