Премию «Национальный бестселлер» присудили писателю Андрею Рубанову

Жюри литературной премии «Национальный бестселлер» присудило главный приз роману Андрея Рубанова «Финист — ясный сокол». Трансляция ее 19-й церемонии вручения на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге велась на YouTube.

Роман Рубанова получил одинаковое число голосов жюри, как и «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой, однако в его пользу проголосовал почетный председатель премии финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

Победитель получит премию в 1 млн рублей, остальные участники шорт-листа — по 60 тыс. рублей. В короткий список в этом году, помимо Рубанова и Некрасова, также вошли «ХХ век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова, «Четверо» Александра Пелевина и другие. В прошлом году лауреатом премии стал роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.