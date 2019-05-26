Двух участников протестов в Ингушетии отпустили из СИЗО под подписку

Двух обвиняемых по делу о столкновениях на мартовском митинге в Магасе, Адама Ажигова и Ибрагима Мужахоева, отпустили под подписку о невыезде после полутора месяцев в СИЗО. Об этом сообщила «Фортанга».

Срок нахождения под арестом у обоих истекал 25 мая, однако следствие не стало выходить с ходатайством о его продлении. В постановлении следователь объяснял это «изменением «обстоятельств», послуживших основанием для ареста.

Юрист Магомед Беков в разговоре с «Медиазоной» предположил, что следствию не удалось найти достаточных доказательств их участия в столкновениях с полицейскими. Оба активиста находились в нальчикском СИЗО с начала апреля, вместе с ними в один день арестовали еще шестерых активистов.

В настоящее время по уголовному делу, как сообщал правозащитный центр «Мемориал», проходят 26 ингушских активистов. Дело возбудили после митинга в Магасе 26 марта против соглашения о границах с Чечней. Утром на следующий день между участниками и полицейскими произошли столкновения.

Участников митинга обвиняют в применении насилия к полицейским (ч. 2 ст. 318 УК), а лидеров протеста — в его организации и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК).