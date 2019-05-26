Правозащитники сообщили о смерти заключенного ярославского СИЗО от травм

Обновление 16:43 Ярославский СК начал проверку по заявлению правозащитников, сообщили в пресс-службе.

В ярославской клинической больнице № 2 в середине мая умер бывший заключенный из Подмосковья Алексей Сидякин, ранее освобожденный судом от наказания по болезни. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, предположив, что его избили сотрудники ярославского СИЗО-1.

Сидякина приговорили к лишению свободы в подмосковной колонии-поселении в 2018 году за ложные сообщения о минировании, однако после его за нарушения распорядка перевели в колонию общего режима.

Мужчина оказался в ярославском СИЗО 25 апреля во время этапирования. Спустя еще три дня, 28 апреля, его госпитализировали в тяжелом состоянии, а уже 30 апреля Фрунзенский райсуд освободил его по состоянию здоровья.

По данным правозащитника, врачи обнаружили у Сидякина черепно-мозговую травму и отек головного мозга, однако тот скончался не приходя в сознание. Помимо этого, они установили на его теле следы избиения, в том числе синяки, порезы на руках и отметины на шее, характерные для удушения (их фотографии Осечкин также опубликовал).

О его смерти родственники узнали только 17 мая от сотрудников больницы. Осечкин в обращении к властям предположил. что руководство изолятора пыталось скрыть следы преступления.

Пытки и жестокое обращение к заключенных в учреждениях ярославского ФСИН оказались в центре внимания после публикации в июле прошлого года в «Новой» записи избиений заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Правозащитники также сообщали и о нарушениях в СИЗО-1. Так, в мае двух его инспекторов приговорили к реальным срокам за избиение заключенного дубинками, после чего тому пришлось удалить селезенку.