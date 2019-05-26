В последнем туре чемпионата России ЦСКА опередил «Спартак» и вышел в групповой этап Лиги Европы

ЦСКА после победы над «Крыльями Советов» в заключительном туре российской премьер-лиги 2018/19 вышел на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Спартак».

Армейцы закончили игру со счетом 6:0, забивший в матче два гола Федор Чалов был признан лучшим бомбардиром сезона (15 мячей в 30 матчах). Между тем «Спартак» в параллельном матче уступил «Оренбургу» со счетом 0:2.

Первое место в чемпионате России в начале мая досрочно взял «Зенит». «Локомотив» занял второе место, обыграв в 30-м туре «Уфу» со счетом 1:0. Оба клуба стартуют в Лиге Чемпионов с группового этапа. Финишироваший третьим «Краснодар» начнет выступление в турнире с 3-го квалификационного раунда.

Шестое место в турнирной таблице занял тульский «Арсенал», который вместе с ЦСКА и «Спартаком» будет представлять Россию в Лиге Европы.