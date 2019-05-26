На Украине задержали участников пикета против Зеленского. Тот призвал полицию не преследовать политических активистов

В Ровно на западе Украины полицейские вечером 25 мая задержали двух участников пикета за импичмент президента Владимира Зеленского, сообщил телеканал «UA:Рівне». Зеленский в фейсбуке призвал полицию не преследовать политических активистов.

16-летняя Дарья Коцюруба и ее 20-летний товарищ Роман вышли на центральную площадь с плакатами «Импичмент президенту», «Украина – вне закона», «Не кумовство, а по-братски». Полицейские составили на них протоколы за нарушение порядка проведения акций. На мать девушки также составили протокол по статье о ненадлежащем воспитании детей. В МВД уточнили, что пикетчиков не задерживали, а лишь пригласили в участок.

В разговоре с «Громадским» Коцюруба заявила, что в политике Зеленского ей не нравится то, что он часто говорит на русском языке, а также назначает участников студии «Квартал 95» на руководящие должности. «Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — написал Зеленский в соцсетях на следующий день.

Действия полицейских также в соцсетях осудила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. «Негоже МВД играть в политику», — написала она. По ее словам, с 2014 года здания администрации президента, Рады и правительства «чуть ли не ежедневно пикетировали: разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы <..> иногда бывали довольно агрессивны и вели себя по-разному, но это признаки демократии».