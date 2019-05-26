Сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира

Сборная Россия выиграла у команды Чехии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Прямую трансляцию вел Первый канал.

На 13-й минуте матча россиянин Михаил Григоренко забил шайбу после броска Михаила Сергачева, а спустя минуту российские ворота поразил хоккеист Михал Ржепик, играющий за клуб «Витязь» из подмосковного Подольска.

Чехи повели в счете на 19-й минуте, когда Доминик Кубалик резко бросил шайбу в створ. Счет удалось уравнять во втором периоде с ударом Артема Анисимова. В овертайме ни одной из команд не удалось выйти вперед, однако россияне выиграли по буллитам.

Ранее российские хоккеистыв своей группе выиграли у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а также обошли сборную США в четвертьфинале.

Однако в финал чемпионата мира им выйти не удалось — сборная Финляндии выиграла у них в полуфинале со счетом 1:0. В матче, который начнется в 21:15, она поборется за первое место со сборной Канады.