Сборная России по хоккею взяла бронзу на чемпионате мира
Сборная Россия выиграла у команды Чехии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Прямую трансляцию вел Первый канал.
На 13-й минуте матча россиянин Михаил Григоренко забил шайбу после броска Михаила Сергачева, а спустя минуту российские ворота поразил хоккеист Михал Ржепик, играющий за клуб «Витязь» из подмосковного Подольска.
Чехи повели в счете на 19-й минуте, когда Доминик Кубалик резко бросил шайбу в створ. Счет удалось уравнять во втором периоде с ударом Артема Анисимова. В овертайме ни одной из команд не удалось выйти вперед, однако россияне выиграли по буллитам.
Ранее российские хоккеистыв своей группе выиграли у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а также обошли сборную США в четвертьфинале.
Однако в финал чемпионата мира им выйти не удалось — сборная Финляндии выиграла у них в полуфинале со счетом 1:0. В матче, который начнется в 21:15, она поборется за первое место со сборной Канады.
Капитанский буллит! Смотрим еще раз #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/c0AdmCIAw1— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2019
Не успели рассмотреть, как забил Анисимов? А вот так забил #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/vf59aanU6e— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2019
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