Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею. В финальном матче они обыграли Канаду со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Это третья победа для сборной Финляндии на чемпионатах мира: финны выигрывали золото в 1995 и 2011 годах.

Ранее Сборная Россия выиграла у команды Чехии в матче за третье место. Основное время и овертайм завершились вничью, в серии буллитов победила Россия.

В полуфинале россиян обыграла сборная Финляндии со счетом 1:0. До этого российские хоккеисты не проиграли ни одного матча на турнире: они выиграли у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а также обошли сборную США в четвертьфинале.